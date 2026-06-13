EU-Erweiterung: Kiews Schritt in Richtung Europa

Brüssel startet am Montag die ersten Verhandlungen über einen Beitritt der Ukraine und Moldaus zur Europäischen Union. Der Weg zur Aufnahme ist aber noch lang.
Die Ukraine kommt ihrem großen Traum einen wichtigen Schritt näher. Brüssel startet am Montag die ersten Verhandlungen über einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Das sei eine „strategische Entscheidung“, betonen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa in einer Mitteilung und unterstreichen damit die sicherheits- und geopolitische Tragweite dieses Beschlusses. Denn die von Russland überfallene Ukraine gilt in Europa nach über vier Jahren Abwehrkampf längst als zentrales Bollwerk gegen den aggressiven Imperialismus des Kremls. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte nach der EU-Ankündigung: „Die Ukraine verteidigt sich selbst und damit ganz Europa.“