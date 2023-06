1 Könnte hier auch ein Schild „Nur für Geimpfte“ stehen? Foto: dpa/Clara Margais

Ein Teil der EU-Länder will touristisches Reisen mit Impfnachweis erlauben. Eine denkbare Maßnahme, kommentiert Christian Gottschalk – die muss aber noch weiter durchdacht werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Spätestens jetzt wird ein Problem auf die europäische Ebene gehoben, das in Deutschland schon seit Wochen heiß debattiert wird. Das ist gut so, denn letztlich ist die Frage, was die dereinst gegen das Coronavirus Geimpften machen dürfen oder nicht, weit über die Nationalgrenzen hinaus reichend. Portugal, Griechenland und Spanien – sprich die Länder, die vom Tourismus leben – haben eine Art europäischen Impfpass ins Gespräch gebracht. Dessen Inhaber soll es sich dann an den Stränden gut gehen lassen dürfen. Grundsätzlich ist dieser Vorschlag begrüßenswert. Allerdings geht er auf der einen Seite nicht weit genug – und hat auf der anderen sehr hohe Hürden.