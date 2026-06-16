EU-Bericht zu Badestellen: Ab ins kühle Nass! Deutsche Badegewässer überzeugen

Von schwedischen Seen bis zum Mittelmeer: Europas Badegewässer bekommen in einem Bericht der EU-Umweltagentur Topnoten. Auch in Deutschland steht der sommerlichen Badesaison also nichts mehr im Wege.
Kopenhagen - Gute Nachrichten für Badefans: Wer diesen Sommer in Deutschland in Seen, Flüssen oder im Meer schwimmen geht, kann das aller Voraussicht nach bedenkenlos tun. Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen bescheinigt Europas Badegewässern überwiegend eine ausgezeichnete Wasserqualität. Für die jährliche Analyse hat die Agentur EU-Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz ausgewertet.