EU-Beitritt der Ukraine: Ein Mittelweg für Kiew

Kanzler Merz will der Ukraine einen exklusiven Status als EU-Partner verschaffen. Das ist auch eine Chance für Europa, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Nein, die Ukraine wird 2030 nicht der EU beitreten. Diese immer wieder von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgetragene Forderung ist unrealistisch, allein weil die EU-Staaten einstimmig der Aufnahme zustimmen müssten. Das würden aber Europas Bauern verhindern, die um ihre gewaltigen Subventionen fürchten müssten. Richtig ist aber auch, dass die Ukraine kein gewöhnlicher Beitrittskandidat ist. Das Land verteidigt seit Jahren nicht nur seine eigene Freiheit, sondern auch die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung.