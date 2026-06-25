EU-Behörde: Tausende Tonnen Textilmüll illegal in Türkei gebracht

Ein mutmaßliches Netzwerk in Italien soll mehr als 26.000 Tonnen Textilmüll illegal verschoben haben - auch in die Türkei. Eine EU-Behörde wird aufmerksam. Das Netzwerk fliegt auf.
Brüssel/Rom - Ermittler haben einen groß angelegten illegalen Export von Textilabfällen von Italien in die Türkei aufgedeckt. Nach Angaben des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (Olaf) mit Sitz in Brüssel wurden mehrere tausend Tonnen Textilmüll sichergestellt. In Italien beschlagnahmten die Behörden zudem Vermögenswerte in Höhe von rund zwölf Millionen Euro.