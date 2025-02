EU-Arbeitsprogramm: Vorfahrt in der EU für die Wirtschaftspolitik

1 EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich in ihrem Arbeitsprogramm 2025 die Entbürokratisierung vorgenommen. Foto: dpa/Mindaugas Kulbis

Die EU-Kommission will dieses Jahr zahlreiche Wirtschaftsgesetze und Bürokratieabbau auf den Weg bringen. Befürchtet wird eine Aushöhlung des Umweltschutzes.











Link kopiert



Ursula von der Leyen gilt als Meisterin der wohlklingenden Überschriften. Auch für das EU-Arbeitsprogramm 2025 hat die Kommissionschefin einen dynamischen Titel gefunden: „Mutiger, einfacher, schneller“ soll die Europäische Union in den kommenden Jahren werden. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist das erklärte Ziel in Brüssel. Das sei umso wichtiger, da die regelbasierte Ordnung bedroht sei und europäische Unternehmen heute mit Herausforderungen wie „unfairem Wettbewerb, hohen Energiekosten, Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel sowie Hindernissen beim Zugang zu Kapital“ konfrontiert seien, heißt es in dem Papier, das am Mittwoch im Straßburger Parlament vorgestellt wurde.