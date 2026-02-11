Serhat Oguz zieht mit seinem Dönerladen in Ludwigsburg die lokalen Gäste an – aber auch die Prominenz aus dem Profisport. Was ist sein Geheimnis?
Wenn der Fußballer Serge Gnabry seine Mutter zum Döneressen mitbringt, muss das schon etwas heißen. Zum einen ist er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal im Etye, und zum anderen wird ihm der Döner beim letzten Besuch wohl geschmeckt haben. Und tatsächlich: Gleich drei Bilder des Fußballers hängen an der Fotowand des Ladens in Ludwigsburg – jeweils Arm in Arm mit einem äußerst zufrieden dreinblickenden Besitzer.