Für Spider-Man bricht jetzt ein neuer Tag an: Fans rund um den Globus veröffentlichen ganz offiziell kurze Ausschnitte aus dem ersten Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day", der dann wohl ab Mittwoch in Gänze verfügbar sein wird.
Ein erster kompletter Trailer zum kommenden Superheldenspektakel "Spider-Man: Brand New Day" erscheint bereits in Kürze. Das hat Hauptdarsteller Tom Holland (29) am 17. März auf Instagram angekündigt. In einem Clip betont er die Wichtigkeit der Fangemeinde - und er erklärt, dass ausgewählte Fans schon vorab Ausschnitte aus dem Trailer veröffentlichen dürfen.