Etwas verspätet: Sarah Elena Koch meldet sich erstmals nach Geburt mit rührenden Worten

Schon seit einigen Monaten sind Sarah Elena und Samuel Koch nun Eltern. Am Sonntagabend meldete sich die Schauspielerin zum ersten Mal seit der Geburt von Sohn Romeo Caspar auf ihrem Instagram-Account. Neben zwei Bildern teilte sie auch emotionale Worte.

Schauspielerin Sarah Elena Koch (40) hat in ihrem ersten Instagram-Posting seit der Geburt von Sohn Romeo Caspar Einblick gegeben, wie emotional die vergangenen Monate für sie und ihren Ehemann Samuel Koch (38) waren. Gleichzeitig nutzt sie den Beitrag, um sich bei allen Gratulanten zu bedanken.

"Etwas verspätet aber nicht weniger von Herzen: Danke euch allen für die vielen, vielen lieben Wünsche", schrieb die 40-Jährige zu zwei Bildern des Paares, die bei einem Fotoshooting entstanden sind. Passend zum Namen ihres Sohnes wählte sie ein Zitat aus William Shakespeares Stück "Romeo und Julia" aus, in dem Julia zu Romeo sagt: "Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, ist stolz auf seinen eigenen Wert und nicht auf Schmuck. Meine teure Liebe jedoch stieg so hoch, ich kann nicht mal die Hälfte davon schätzen." Dazu bekundete die Schauspielerin, dass sich "manche Momente" nicht in Worte fassen, sondern "nur fühlen" ließen.

Das Unsagbare in Bildern festhalten

Dann lobte sie mit Blick auf die Bilder die Arbeit einer Münchner Geburtsfotografin. Diese habe es "geschafft, genau dieses Unsagbare für uns festzuhalten". Sie bedankte sich für deren "stilles Sehen", "feines Gespür" und "all das, was zwischen den Augenblicken liegt".

Auf den beiden Bildern aus dem Fotoshooting sind die frischgebackenen Eltern glücklich zu sehen. Auf dem ersten Bild beugen sie sich offenbar über das Baby und strahlen es an. Auf dem zweiten Foto umarmt Sarah Elena Koch ihren Mann und lächelt selig mit geschlossenen Augen, während er sie glücklich ansieht.

Bei "Sturm der Liebe" kennengelernt

2010 hatte Schauspieler und Autor Samuel Koch einen schweren Unfall bei einer Sprungwette bei "Wetten, dass..?" und ist seitdem querschnittgelähmt. Seine spätere Ehefrau lernte er bei Dreharbeiten zur ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" kennen, 2016 heirateten die beiden.

Die Schwangerschaft wurde im November 2025 bekannt. Anfang Januar bestätigten sie dann die Geburt gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind." Das Schauspielerpaar sei "nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle - ganz ohne Casting - die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt". Laut dem Bericht kam das Kind kurz vor Weihnachten zur Welt.