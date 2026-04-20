Etwas verspätet: Sarah Elena Koch meldet sich erstmals nach Geburt mit rührenden Worten

Schon seit einigen Monaten sind Sarah Elena und Samuel Koch nun Eltern. Am Sonntagabend meldete sich die Schauspielerin zum ersten Mal seit der Geburt von Sohn Romeo Caspar auf ihrem Instagram-Account. Neben zwei Bildern teilte sie auch emotionale Worte.
Schauspielerin Sarah Elena Koch (40) hat in ihrem ersten Instagram-Posting seit der Geburt von Sohn Romeo Caspar Einblick gegeben, wie emotional die vergangenen Monate für sie und ihren Ehemann Samuel Koch (38) waren. Gleichzeitig nutzt sie den Beitrag, um sich bei allen Gratulanten zu bedanken.