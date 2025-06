Rod Stewart (80) kann erneut nicht auf der Bühne stehen. Die britische Rock-Legende hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Konzert in Las Vegas abgesagt. Er sollte am Donnerstag, 5. Juni, im Colosseum im Caesars Palace auftreten.

In einer Instagram-Mitteilung vom Mittwoch entschuldigte sich Stewart bei seinen Fans: "Es tut mir schrecklich leid, meine Show vom 5. Juni im Colosseum im Caesars Palace absagen zu müssen. Mein Arzt hat mir etwas mehr Ruhe verordnet, während ich mich von der Grippe erhole. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Liebe."

Konzertverschiebung vor wenigen Tagen

Rod Stewart musste kürzlich bereits einen Auftritt in Las Vegas absagen. "Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich mich nicht wohlfühle und meine Show heute Abend im Colosseum im Caesars Palace auf den 10. Juni verschoben wird", hieß es am Montag in einer per Instagram veröffentlichten Mitteilung. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Weitere Konzerte in Las Vegas sind laut Website des Künstlers, der sich auf seiner "One Last Time"-Tour befindet, für 7. und 8. Juni geplant. Zudem stehen im Juni weitere Konzerte in den USA an. Ein wichtiger Termin wartet auf Stewart zudem am 29. Juni: Er wird beim legendären Glastonbury Festival im englischen Somerset den begehrten Sunday Legends Slot übernehmen. Für diesen besonderen Auftritt plant er eine Mini-Reunion mit seiner ehemaligen Band Faces. Sein langjähriger Freund Ronnie Wood (78), der sowohl bei den Faces als auch bei den Rolling Stones spielte, wird ihn dabei begleiten.

Stewart musste sich aufgrund seiner Gesundheit in den vergangenen Monaten immer wieder zurücknehmen. Erst im Mai war berichtet worden, dass der Sänger seine Stimme schonen müsse. Nach einem Konzert in Italien war der 80-Jährige laut "Independent" mit einem Schild um seinen Hals gesehen worden, auf dem stand: "Entschuldigung. Kann nicht sprechen. Habe Stimmruhe." Im August 2024 musste er wegen einer Corona-Erkrankung mehrere Konzerte verschieben, kurz zuvor sagte er seine 200. Vegas-Show ab. Es wurde eine Streptokokken-Pharyngitis, eine Rachenentzündung, als Grund für die Absage genannt.

Im November 2024 hatte er angekündigt, sich auf lange Sicht von großen Welttouren zu verabschieden, jedoch nicht ganz von der Bühne. Der britische Sänger schrieb auf Instagram: "Das wird das Ende der großen Welttourneen für mich sein, aber ich habe nicht den Wunsch, in den Ruhestand zu gehen."

Zu seinen Plänen gehöre es, 2026 zu einer "Great American Songbook, Swing Fever-Tour" aufzubrechen. Die Konzerte wolle er in kleineren Locations und intimerer Atmosphäre als bislang geben. "Andererseits aber vielleicht auch nicht", beendete er sein Statement und ließ die Zukunft damit offen.