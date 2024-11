Etwas Liebe und Solidarität zeigen: John Stamos: Er unterstützt Dave Coulier mit einer Glatzenmütze

John Stamos (61) hat seinem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten "Full House"-Kollegen Dave Coulier (65) dabei geholfen, die Haare abzurasieren - und dabei aus Solidarität eine Glatzenkappe getragen. Fotos davon teilte der Schauspieler bei Instagram.

"Das ist inspirierend"

"Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und ein paar Photoshop-Fähigkeiten anzuwenden, um meinem Bruder @dcoulier etwas Liebe und Solidarität zu zeigen", schrieb Stamos am Montag, 18. November, zu drei Bildern von der Aktion, an der auch Couliers Ehefrau Melissa teilnahm. "Sie gehen mit so viel Kraft und Positivität damit um - das ist inspirierend", betonte Stamos. "Ich weiß, dass sie das durchstehen werden, und ich bin stolz, sie auf jedem Schritt des Weges zu begleiten."

Auf dem ersten Bild sind die ehemaligen Co-Stars und langjährigen Freunde beim Posieren zu sehen - der 65-jährige Coulier mit rasiertem Kopf und Stamos mit seiner Kappe. Beim zweiten Foto lacht Stamos mit Coulier, während er ihm hilft, seinen Kopf zu rasieren. Das letzte Foto zeigt Stamos und Melissa Coulier, wie sie beide Dave Couliers Glatze küssen.

"Ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein"

Dave Coulier hat Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium. Das gab der Schauspieler, der durch seine Rolle als Joey Gladstone in der Sitcom "Full House" bekannt wurde, am 13. November gegenüber dem "People"-Magazin bekannt. Die Diagnose erhielt er im Oktober, nachdem eine Infektion der oberen Atemwege bei ihm zu einer starken Schwellung der Lymphknoten geführt hatte. Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht bekundete bereits sein langjähriger Kollege und enger Freund John Stamos (61) auf Instagram seine Unterstützung. Er postete eine Reihe von Fotos der beiden über die Jahre und schrieb dazu: "Mein Bruder seit Tag 1. Ich liebe dich und ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein."

Die Sitcom "Full House" lief von 1987 bis 1995 über acht Staffeln. 2016 kehrten viele der Darsteller - darunter auch Coulier und Stamos - für das Netflix-Sequel "Fuller House" zurück, das bis 2020 produziert wurde. Im Januar 2022 starb mit Bob Saget einer der größten Stars der Serie im Alter von 65 Jahren.