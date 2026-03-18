Etwas Altes, etwas Neues, ...: Zendaya trägt ihr Oscar-Kleid von 2015 zur The Drama-Premiere

Elf Jahre nach ihrem Oscar-Auftritt schlüpfte Zendaya erneut in ihr weißes Vivienne-Westwood-Kleid - diesmal zur Premiere von "The Drama" in Los Angeles. Stylist Law Roach kommentierte den Look trocken: "Etwas Altes."

Manche Kleider sind zu schön, um nur einmal getragen zu werden. Zendaya (29) bewies das am Dienstagabend bei der Weltpremiere ihres neuen Films "The Drama" in Los Angeles eindrucksvoll: Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem fließenden weißen Seidenkleid von Vivienne Westwood - exakt jenem Kleidungsstück, in dem sie 2015 als 18-Jährige bei der Oscar-Verleihung für Aufsehen gesorgt hatte. Elf Jahre liegen zwischen den beiden Auftritten.

Ihr langjähriger Stylist und enger Freund Law Roach (47) kommentierte den Griff ins Kleider-Archiv in einer Instagram-Story. Zu einem alten Foto von Zendaya bei der Oscarverleihung 2015 schrieb er: "Something old" - eine Anspielung auf den Hochzeitsbrauch, "etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues" zu tragen, die angesichts der kursierenden Heiratsgerüchte um Zendaya und ihren Verlobten Tom Holland (29) zusätzliche Brisanz entfaltete.

Ein Kleid, zwei Momente

Was den Look von 2026 von seinem Vorgänger unterschied, waren die Accessoires. Zendaya kombinierte das Kleid diesmal mit ihrem Verlobungsring sowie einem weiteren goldenen Ring am Ringfinger, der in den sozialen Medien schon länger als möglicher Ehering gedeutet wird. Das Magazin "People" hatte die Verlobung des Paares im Januar 2026 bestätigt, eine offizielle Hochzeit ist bislang nicht bekannt. Roach hatte jedoch bereits am 1. März 2026 bei den Actor Awards gegenüber "Access Hollywood" erklärt, die Hochzeit habe "bereits stattgefunden" - und das mit einem breiten Grinsen.

Zendaya selbst hielt sich auch bei der Premiere bedeckt, was die Gerüchte angeht. Einen Tag zuvor, am 16. März, hatte sie bei "Jimmy Kimmel Live!" schmunzelnd erklärt, von alldem "gar nichts mitbekommen" zu haben - und demonstrativ ein offensichtlich bearbeitetes Video einer angeblichen Hochzeit präsentiert, das sie "zur Aufklärung" selbst mitgebracht hatte.

"The Drama", für den der rote Teppich in Los Angeles ausgerollt wurde, startet am 3. April 2026 in den US-Kinos. Einen Tag vorher ist es in Deutschland unter dem Titel "Das Drama - Noch mal auf Anfang" soweit.