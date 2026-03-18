Etwas Altes, etwas Neues, ...: Zendaya trägt ihr Oscar-Kleid von 2015 zur The Drama-Premiere

Elf Jahre nach ihrem Oscar-Auftritt schlüpfte Zendaya erneut in ihr weißes Vivienne-Westwood-Kleid - diesmal zur Premiere von "The Drama" in Los Angeles. Stylist Law Roach kommentierte den Look trocken: "Etwas Altes."
Manche Kleider sind zu schön, um nur einmal getragen zu werden. Zendaya (29) bewies das am Dienstagabend bei der Weltpremiere ihres neuen Films "The Drama" in Los Angeles eindrucksvoll: Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem fließenden weißen Seidenkleid von Vivienne Westwood - exakt jenem Kleidungsstück, in dem sie 2015 als 18-Jährige bei der Oscar-Verleihung für Aufsehen gesorgt hatte. Elf Jahre liegen zwischen den beiden Auftritten.