Ettlingen Frontalcrash bei eisglatter Straße mit Rettungswagen

Von red/dpa 09. Dezember 2017 - 09:11 Uhr

Auf der L 613 bei Ettlingen kollidieren zwei Fahrzeuge auf eisglatter Straße – und gehen in Flammen auf. Es werden vier Personen verletzt.





Ettlingen - Schneefall und Glatteis haben auf den Straßen in Baden-Württemberg zu zahlreichen Unfällen geführt. Wie die Polizei weiter mitteilte, krachten nahe Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) ein Rettungswagen und ein Auto auf schneeglatter Straße frontal zusammen. In der Folge gerieten beide Fahrzeuge in Brand. „Es gab vier Verletzte“, sagte ein Sprecher. Im Rettungswagen habe sich zu dem Zeitpunkt kein Patient befunden. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Im Rhein-Neckar-Kreis rutschten in der Nacht zum Samstag mehrere Autos von der Fahrbahn und landeten im Straßengraben. Es blieb bei Blechschäden. Nahe Walldorf fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Bus. Ein Fahrgast wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In Mannheim war es auf Brücken oftmals spiegelglatt. Der Sachschaden geht insgesamt in die Zehntausende.