Ettlingen: Fliegerbombe gefunden – Häuser werden evakuiert

1 Evakuierung in Ettlingen (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

In einem Baugebiet in Ettlingen finden Experten eine Fliegerbombe. Nun werden die Häuser in der Nähe evakuiert. Der Blindgänger soll noch am Abend entschärft werden.











In einem Baugebiet in Ettlingen nahe Karlsruhe ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe müsse an einen geeigneten Ort zur Entschärfung gebracht werden, teilte die Ettlinger Stadtverwaltung mit. Dazu müssten in einem Radius von 400 Metern Teile einer Wohnsiedlung und eines Wohngebiets evakuiert werden. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.