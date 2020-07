1 Der Breitenauer See wird gesperrt. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Mehmet Okatan/www.7aktuell.de/Mehmet Okatan

Der Breitenauer See im Kreis Heilbronn wird bis auf Weiteres gesperrt. Grund sind zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnung am vergangenen Wochenende. Die Sperrung tritt am Freitag in Kraft.

Obersulm - Aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Verordnungen am vergangenen Wochenende wird der Breitenauer See im Kreis Heilbronn bis auf Weiteres gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, war der Breitenauer See am vergangenen Wochenende komplett überlaufen. Viele Badegäste hielten dabei die Vorgaben der Corona-Verordnung nicht ein, die für Badeseen ohne kontrollierten Zugang – wie den Breitenauer See – gelten. Vor allem im Badebereich und in den Warteschlangen vor den sanitären Anlagen, dem Kiosk und dem Bootsverleih missachteten etliche Badegäste die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Laut Polizei können bei einem solchen Massenandrang die Maßnahmen nicht mehr durchgesetzt sowie kontrolliert werden – selbst mit Unterstützung durch den Polizeivollzugsdienst. Eine Regulierung der Besucherzahl durch Zugangskontrollen sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ebenfalls nicht möglich.

Die Sperrung tritt am Freitag, 24. Juli, in Kraft

Die betroffenen Kommunen Löwenstein und Obersulm holten deshalb die medizinische Einschätzung des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Heilbronn ein. Dieses kam zum Schluss, dass bei dieser großen Menschenansammlung ohne ausreichende Abstände ein hohes Infektionsrisiko besteht, demzufolge empfahl das Gesundheitsamt, den Breitenauer See zu sperren. Weniger einschneidende Maßnahmen hätten außerdem nicht ausgereicht, die Einhaltung der Corona-Verordnung sicherzustellen. Die Stadt Löwenstein und die Gemeinde Obersulm erließen daher eine Allgemeinverfügung, die am Freitag, 24. Juli 2020, in Kraft tritt.

„Die Sperrung gilt für sämtliche Bade- und Wassersportaktivitäten und die Liegewiesen. Außerdem werden alle Parkplätze am See geschlossen. Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Weiteres. Das örtlich zuständige Polizeirevier Weinsberg sowie das Polizeipräsidium Heilbronn wurden in die Entscheidungsfindung miteingebunden und werden diese notwendig gewordene Maßnahme personell durch den Einsatz von zusätzlichen Polizeikräften unterstützen und kontrollieren“, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Ebenfalls am vergangenen Wochenende haben eine Messerattacke auf einen 19-Jährigen und ein unerwarteter Ansturm von Badegästen am Aileswasensee in Neckartailfingen im Landkreis Esslingen chaotische Zustände ausgelöst.

