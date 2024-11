Etliche Prominente ausspioniert: Datenskandal erschüttert Italien

1 Italiens Justizminister Carlo Nordio fordert anlässlich des Datenskandals eine Anpassung der Gesetze. Foto: /imago/Alessandro Bremec

Ein gigantischer Hackerskandal erschüttert das Land. Ausspioniert wurden Politiker, Unternehmen, Sportler und Sänger. Was bisher bekannt ist, könnte nur die Spitze eines Eisbergs sein.











Italien ist in diesen Tagen auf dem besten Weg, seinen Ruf als Bananenrepublik zurückzugewinnen. Da spioniert ein Bankangestellter (auf eigene Faust?) aus der Nähe von Bari hunderte von Bankkonten von Politikern wie Ex-Premier Matteo Renzi, der Schwester von Regierungschefin Giorgia Meloni, Arianna, oder dem bekannten Liederbarden Al Bano aus. Und da stellt der Staatsanwalt eines Gerichts in Mailand die Banca Progetto wegen des Verdachts, Millionen-Kredite mit staatlichen Garantien an mindestens zwölf Unternehmen aus dem Umfeld der mafiaähnlichen kalabrischen Organisation `Ndrangheta vergeben zu haben, unter staatliche Zwangsverwaltung.