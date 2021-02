Gedenktafel für Opfer von Hanau Illegale Anbringung an Stuttgarter Rathaus sorgt für Kritik

Aktivisten bringen illegal eine Gedenktafel für die Opfer der rassistischen Morde von Hanau an der Rückseite des Stuttgarter Rathauses an. Aus den Reihen der CDU und der AfD gibt es Kritik, das Linksbündnis will eine dauerhafte Installation als Gedenkort, andere diskutieren noch.