Ariana Grandes Freund Ethan Slater hat erstmals öffentlich über seine Beziehung gesprochen. Damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sei "sehr schwierig" gewesen, gibt der Broadway-Schauspieler in einem Interview zu.

Schauspieler Ethan Slater (32) hat erstmals über seine Beziehung zu Popstar Ariana Grande (31) gesprochen. Die Beziehung öffentlich zu machen sei "sehr schwierig" gewesen, sagte der "Wicked"-Darsteller im Interview mit der Zeitschrift "GQ".

"Ich glaube, es war wirklich schwierig, dass Dinge aus dem Privatleben von der Öffentlichkeit kommentiert und betrachtet werden", wird Slater in dem am Mittwoch veröffentlichten Artikel zitiert. Es sei schwierig, mitzuerleben, "wie Leute, die nichts darüber wissen, was passiert", das eigene Privatleben kommentieren und darüber spekulieren.

Lesen Sie auch

Zahlreiche Gerüchte um Beziehung

Um die Beziehung der beiden rankten sich nach Bekanntwerden im Jahr 2023 zahlreiche Gerüchte. Slater und Grande hatten sich am Set des gemeinsamen Films "Wicked" in London kennengelernt und gaben kurz später etwa zeitgleich ihre jeweiligen Trennungen bekannt - Grande nach zwei Jahren von Ehemann Dalton Gomez und Slater nach fünf gemeinsamen Jahren von Ehefrau Lilly Jay, mit der er ein 2022 geborenes Kind teilt. Grandes Scheidung ging bereits im Oktober 2023 durch, Slater ist seit September 2024 offiziell geschieden.

Angefacht wurden die Gerüchte um ein mögliches Überlappen der Beziehung von Grande und Slater mit seiner Ehe auch von keiner Geringeren als Ex-Ehefrau Lilly Jay, die in einem Interview wenig freundliche Worte für Grande fand. Insider merkten allerdings an, dass die "Thank U, Next"-Sängerin und der Broadway-Darsteller "nichts falsch gemacht" hätten und erst zwei Monate nach der Trennung von Slaters Ex-Ehefrau angefangen hätten, zu daten.

Deutliche Worte von Ariana Grande

Ariana Grande selbst fand in einem Interview mit "Vanity Fair" im September deutliche Worte: "Am meisten enttäuscht hat mich, dass so viele Menschen die schlimmste Version unserer Beziehung geglaubt haben", sagte sie. "Es könnte kein schlechteres Bild von einem Menschen geben als das, das die Boulevardpresse über ihn verbreitet. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der ein besseres Herz hat. Und das ist etwas, was keine verlogene Boulevardzeitung im wirklichen Leben umschreiben kann."

Im Interview mit "GQ" findet auch Ethan Slater liebevolle Worte für seine Partnerin: "Ich bin einfach sehr, sehr stolz auf Ari und die Arbeit, die sie geleistet hat. Sie hat sich da voll reingehängt", so der Schauspieler über das gemeinsame Projekt "Wicked".