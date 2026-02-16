"Stranger Things"-Star Maya Hawke und Musiker Christian Lee Hutson haben sich am Valentinstag in New York das Jawort gegeben. Unter den Gästen: Mayas berühmte Eltern Uma Thurman und Ethan Hawke - und zahlreiche Co-Stars aus der Erfolgsserie.
Am schönsten aller romantischen Tage hat sich "Stranger Things"-Star Maya Hawke (27) getraut: Die Schauspielerin und Musiker Christian Lee Hutson (35) gaben sich am Valentinstag in New York City das Jawort. Gefeiert wurde in der St. George's Episcopal Church am Stuyvesant Square in Manhattan - mit einer Gästeliste, die sich sehen lassen konnte.