Eternity: Liebesdreieck im Jenseits - mit großen Lücken

"Eternity" erzählt die Geschichte einer Frau, die sich im Jenseits zwischen zwei Ehemännern entscheiden muss: Die Idee ist brillant, doch kann der Film diese große Prämisse tragen?
In David Freynes Film "Eternity" landen Verstorbene nicht im Himmel oder im Nichts, sondern in einem Retro-Nachleben, das aussieht wie ein 60er-Jahre-Kongresszentrum. Dort erscheint man in dem Alter, in dem man angeblich am glücklichsten war - inklusive "Afterlife Consultant", der einem die passende "Ewigkeit" verkaufen soll.