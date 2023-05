1 Wegen Corona wurden Zuschüsse auch für den Sport gekürzt. Im Nächsten Jahr sollen für die Vereine aber möglichst wieder größere Sprünge möglich sein. Foto: Sandra Hintermayr

Ludwigsburg - Das Ziel des neuen Vorgehens ist klar formuliert: Mit dem Vorlegen eines Eckdatenpapiers will die Verwaltung die Beratungen zum Haushalt 2022 im Herbst entschlacken. Und von den Gemeinderäten noch vor der Sommerpause Leitplanken bekommen, in deren Grenzen sie dann den Etatentwurf ausarbeiten. Wo soll eingespart werden? Was sind Tabus? Wo will man investieren? In welcher Höhe? Acht Prämissen hat das Rathausteam im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung ins Rennen gebracht. Oberbürgermeister Matthias Knecht bat darum, auf vorgezogene Haushaltsdebatten zu verzichten. Die Diskussion um die einzelnen Punkte zog sich dennoch in die Länge.