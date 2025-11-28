Etatplanung verschoben: Finanzmisere – Fellbach steht das Wasser bis zum Hals

Die aktuelle Misere lässt keine verantwortbare Etatplanung zu. Fellbach verschiebt deshalb die Entscheidungen zum Haushalt ins Frühjahr 2026. Oberbürgermeisterin Zull nennt Gründe.
Was ist da los in Fellbach? In dieser einst so vorbildlichen, prosperierenden Vorzeigestadt der Region? Vorbei die glorreiche Vergangenheit mit florierender Wirtschaft. So schleichend wie unaufhaltsam war der Niedergang der vergangenen Jahre, mittlerweile ist die Verschuldung ins Unermessliche gestiegen, man pfeift finanziell aus dem letzten Loch, in der Stadtkasse finden sich nur noch ein paar Kröten. Und die Bürgermeisterin hofft auf den großzügigen Spender, der Milliarden aus seiner Schatulle hervorzaubert, um die kranke Stadt vor dem Ruin zu retten.