Der Rems-Murr-Kreischef Richard Sigel warnt vor einer dramatischen Finanzlage – und setzt trotzdem auf Investitionen in Kliniken und Bildung.
Barbara-Künkelin-Halle, Schorndorf. Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass der Kreistag des Rems-Murr-Kreises zuletzt hier tagte – nun schreibt der Ort erneut Haushaltsgeschichte. Für Landrat Richard Sigel ist der Schauplatz kein Zufall, sondern ein Zeichen: „Schorndorf steht exemplarisch für die desaströse Finanzlage unserer Kommunen“, sagt er gleich zu Beginn seiner Rede.