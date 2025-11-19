In Backnang ringen die Fraktionen im Kreistag um den Haushalt 2026. Zwischen Sozialnot, Klimakrise und Klinikdefizit wird klar: Ohne Geld vom Bund bricht das Gleichgewicht.
Haushaltsreden sind selten Stücke für die große Bühne. Doch im Bürgerhaus Backnang (Rems-Murr-Kreis) war am Montagabend spürbar: Es geht um mehr als Zahlen. Es geht um das Fundament der kommunalen Demokratie. Der Haushalt des Rems-Murr-Kreises für 2026 ist ein Kraftakt mit Signalwirkung – in alle Richtungen. Zwischen Klinikdefiziten, wachsendem Sozialetat, klimapolitischen Zielkonflikten und digitaler Transformation zeigt sich, wie fragil die kommunale Selbstverwaltung geworden ist.