Etappenrennen in Stuttgart: Vaihinger Sieg bei den Race Days

12 Gesamtsieger und Bergwertungssieger Seite an Seite: der Wahl-Vaihinger Eiko Berlitz und der Braunschweiger Jan Kattanek (von rechts). Foto: Günter Bergmann

Eiko Berlitz gewinnt bei der vierten Auflage des Radrennens drei der vier Etappen und auch die Gesamtwertung. Bei den Frauen liegt eine Badenerin vorn.











Rund 90 Amateurradsportler der Kategorie „Elite Männer“ sind von Donnerstag bis Sonntag bei der vierten Auflage der Race Days Stuttgart an den Start gegangen. Am Ende der vier Etappen in Plattenhardt, rund um das Schloss Solitude, in Vaihingen und in Magstadt hat es einen Quasi-Heimerfolg gegeben. Der 27 Jahre alte Eiko Berlitz von der Bundesliga-Mannschaft Equipe Stuttgart-Vaihingen sicherte sich nicht nur drei Tagessiege, sondern nach insgesamt knapp 300 Kilometern und 6:44:04 Stunden Fahrzeit auch den Gesamtsieg vor Nepomuk Roth, einem Regensburger, der in Innsbruck studiert.