In der Esslinger Straße gibt es ein neues Einkaufsangebot. Der Non-Food-Discounter Action hat seine Wernauer Filiale eröffnet.

An diesem Samstag war es so weit: Der Non-Food-Discounter „Action“ hat in der Esslinger Straße 3 seine Wernauer Filiale eröffnet. Das Geschäft hat eine Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern. Von Deko-Artikeln über Heimwerkerbedarf bis Haushaltswaren, von Spielzeug bis Multimedia, von Garten- über Outdoorartikel bis hin zu Körperpflegeprodukten, Mode und Heimtextilien reicht das Angebot den Angaben des Unternehmens zufolge. Lebensmittel sucht man bei „Action“ jedoch vergeblich.

Standort ist gut erreichbar und hat ausreichend Parkplätze Bart Raeymaekers, der Geschäftsführer von „Action“ Deutschland, freut sich über die neue Filiale: Der Standort erfülle alle Kriterien, um Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen und verfüge über ausreichend Parkplätze. Er sei zudem gut erreichbar und zeichne sich durch seine zentrale Lage aus, ergänzt er.

Das Team in Wernau umfasst zwischen 15 und 20 Beschäftigte, die in Voll- oder Teilzeit arbeiten. Weitere Kräfte werden allerdings noch gesucht, teilt das Unternehmen mit.

Action in Wernau – Angebot ändert sich ständig

„Action“ betreibt mittlerweile in Deutschland mehr als 600 Filialen. „Mit der Eröffnung in Wernau setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren unsere Marke weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, betont Raeymaekers.

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Die Produktphilosophie des Non-Food-Discounters erläutert er ebenfalls: „Wir bieten ein ebenso überraschendes wie abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen mit äußerst niedrigen Preisen.“ Dabei würden sich rund zwei Drittel des Angebots ständig ändern. Bekannte Premiummarken seien ebenso im Sortiment wie Eigenmarken.