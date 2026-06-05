In der Esslinger Straße gibt es ein neues Einkaufsangebot. Der Non-Food-Discounter Action hat seine Wernauer Filiale eröffnet.
An diesem Samstag war es so weit: Der Non-Food-Discounter „Action“ hat in der Esslinger Straße 3 seine Wernauer Filiale eröffnet. Das Geschäft hat eine Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern. Von Deko-Artikeln über Heimwerkerbedarf bis Haushaltswaren, von Spielzeug bis Multimedia, von Garten- über Outdoorartikel bis hin zu Körperpflegeprodukten, Mode und Heimtextilien reicht das Angebot den Angaben des Unternehmens zufolge. Lebensmittel sucht man bei „Action“ jedoch vergeblich.