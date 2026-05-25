Estun in Schwäbisch Gmünd: Bosch zieht sich zurück – ein chinesischer Roboterhersteller rückt nach

Während Bosch in Gmünd Flächen freimacht und Stellen abbaut, baut Estun seine Präsenz aus. Warum die Wahl auf diese Stadt fällt und wie viele Arbeitsplätze entstehen sollen.
Werkteil 4 des Geländes von Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd liegt in der Lorcher Straße. In den dortigen Lager- und Büroflächen, abseits seiner Gebäude im nahegelegenen Schießtal, ist der Konzern nicht mehr selbst tätig. Seit Mitte 2025 vermietet er sie inzwischen, teilt ein Bosch-Sprecher mit. Seit gut einem halben Jahr profitiert Estun davon.