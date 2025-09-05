Esther Sedlaczek: TV-Comeback nach Babypause sorgt für Begeisterung

Erst im Juli ist Esther Sedlaczek erneut Mutter geworden, jetzt kehrte sie vor die Kamera zurück - zur großen Freude der Zuschauer.
Esther Sedlaczek (39) ist am Donnerstag nach ihrer Babypause auf die Bildschirme zurückgekehrt. Die 39-Jährige stand beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf in der Slowakei wieder vor der Kamera. Auf Instagram teilte die Moderatorin nun ein Bild aus Bratislava, auf dem auch ihr Kollege, ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41), zu sehen ist, und fügte nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft hinzu: "Here we go again...den Fußballabend haben wir uns allerdings anders vorgestellt."