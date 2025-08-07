Esther Sedlaczek: Fernsehtochter nimmt Abschied von Ulli Potofski

Moderatorin Esther Sedlaczek hat den verstorbenen Sportreporter Ulli Potofski bei Instagram gewürdigt: "Du warst mein 'Fernsehpapa' und ich war deine 'Fernsehtochter'."
Sportmoderatorin Esther Sedlaczek (39) hat in einem Instagram-Post Abschied von Ulli Potofski (1952-2025) genommen. Der beliebte Fußballkommentator ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. "Die Tränen sind noch nicht getrocknet, aber was bleibt, sind endlos viele wunderbare Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit und an dich als einzigartigen Menschen", schreibt die Moderatorin in ihrem rührenden Beitrag, in dem sie mehrere gemeinsame Fotos mit Potofski veröffentlichte.