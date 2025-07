Esther Ollick (44) hört als Händlerin bei "Bares für Rares" auf. Die selbst ernannte "Möbelaktivistin" war seit 2017 fester Bestandteil der beliebten ZDF-Trödelshow. Ihren Rückzug aus der Show und auch allen anderen TV-Produktionen verkündete sie auf Instagram.

"Seit 2017 war ich regelmäßig im Fernsehen zu sehen: bei 'Bares für Rares', den 'Händlerstücken', 'Lieblingsstücken', im 'ZDF-Fernsehgarten' und zuletzt bei den VOX-'Dekoprofis'", schreibt Ollick in ihrem Post. Das war für sie "eine intensive und lehrreiche Zeit, in der ich wachsen durfte" und für die sie sehr dankbar sei. Jetzt sei sie aber bereit für "einen vorläufigen Abschied aus der Fernsehwelt", wie es in einem weiteren Post heißt.

Neuer Fokus auf Workshops

Als Grund für ihren Ausstieg nennt Esther Ollick eine berufliche Umorientierung. Die vergangenen Monate habe sie für eine "Neuausrichtung" genutzt und sich gefragt, wie sie arbeiten und leben möchte. "Ich habe meine handwerklichen Workshops und mein Bildungsangebot ausgebaut, neue Ideen entwickelt", erklärt sie. Die gelernte Raumausstatterin, die bei "Bares für Rares" vor allem für ihre Expertise bei Vintage-Möbeln bekannt war, will sich daher jetzt verstärkt auf nachhaltige Workshops konzentrieren.

Parallel zur beruflichen Veränderung hat Ollick auch ihren Standort gewechselt. Sie ist mit ihrer Werkstatt von Velbert-Neviges in ihre Heimat Düsseldorf gezogen. "Hier ist bereits ein neuer Ort entstanden - für Ideen, Begegnung und handwerkliches Schaffen", schreibt sie. Wohin genau ihr Weg sie führen werde, sei noch nicht endgültig entschieden, "und das fühlt sich genau richtig an. Gerade entsteht etwas Neues: im Einklang mit dem, was ich kann und liebe - und offen für das, was kommen darf."