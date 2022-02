Die Prinzessin wird zehn – und wirkt schon so erwachsen

Mit diesem Porträtfoto feiert der Palast den zehnten Geburtstag von Prinzessin Estelle von Schweden.

Hundefreundin und Skateboarderin: Prinzessin Estelle wird zehn. Auf dem offiziellen Porträt zum ersten runden Geburtstag wirkt die Schwedenprinzessin schon beinahe wie ein Teenager.















Stockholm - Weißer Blazer, Bluse, Seitenscheitel – ganz erwachsen und seriös ist das offizielle Porträtfoto, das der schwedische Palast am Mittwoch zu Estelles Geburtstag veröffentlicht hat: Die Prinzessin, Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, wird am 23. Februar zehn Jahre alt.

Prinzessin Estelle wirkt auf dem Bild schon beinahe wie ein Teenager. Der wilde Feger, der früher bei öffentlichen Terminen Fotografen sein bezwingendes Zahnlückengrinsen zeigte und fröhlich von einem Bein aufs andere hüpfte, ist groß geworden. Das offene Lachen aber ist geblieben, das Beobachter sehr an Estelles Mutter Victoria erinnert.

Sie ist ihrer Mutter nicht nur aus dem Gesicht geschnitten, noch dazu steckt Victoria ihre Tochter bei öffentlichen Terminen häufig in Kleider, die sie in den 1980er Jahren selbst trug. Kein Wunder, dass die Schwedinnen und Schweden ganz verliebt in ihre kleine Prinzessin sind.

Estelle Silvia Ewa Mary, Herzogin von Östergötland, kam am 23. Februar 2012 zur Welt. Sie ist die Nummer zwei der schwedischen Thronfolge. Sie lebt mit ihren Eltern Victoria und Daniel und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Oscar im idyllischen Schloss Haga. Seit vergangenem Jahr gehört auch ein Hund zu ihrer Familie: Der Mischling Rio, über den schwedische Hundevereine die Nase rümpften, weil eine alles andere als reinrassige Promenadenmischung in den Palast einzog.

Victoria will nicht, dass sich Geschichte wiederholt

Noch soll Prinzessin Estelle möglichst wenig von dem Druck mitbekommen, der auf einer zukünftigen Königin lastet. Victoria und Daniel wünschen sich wie alle jungen royalen Familien, dass ihre Kinder möglichst normal aufwachsen. Als Kronprinzessin Victoria jung war, führten übersteigerte Erwartungen von sich und anderen dazu, dass sie Essstörungen entwickelte. Erst in den USA, weit weg von der Heimat, konnte Victoria ihre Krankheit bezwingen. Bei Estelle soll es anders laufen.

Victoria und Daniel gehen in die Offensive

Um ihre Familie zu schützen, gehen Victoria und Daniel auch ungewöhnlich offensive Wege: Vergangene Woche dementierten sie öffentlich Berichte des schwedischen Klatschportals „Stopp Presserna“. Das hatte wiederholt berichtet, das Kronprinzessinnenpaar stehe kurz vor der Scheidung. Schließlich postete das Königshaus auf Instagram ein Statement: „Gerüchte und Spekulationen kommentieren wir im Normalfall nicht. Aber zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die verbreitet werden, völlig unbegründet sind.“

Auch wenn Estelle derzeit vor allem Kind sein soll, bedeutet das aber nicht, dass die Enkelin von König Carl XVI. Gustaf keine Ahnung hat, was einmal auf sie zukommt. Royalexperten sind sich sicher, dass Estelle sehr gründlich auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet wird. Schließlich wird sie auch schon stärker im Rampenlicht stehen, wenn ihre Mutter Königin und Estelle Kronprinzessin wird.

Zurzeit ist Estelle vor allem mit der Schule beschäftigt. In Schweden lernen alle Kinder bis zur 9. Klasse in der Grundschule zusammen, danach geht es weiter aufs Gymnasium. Ein rasantes Hobby hat die Zehnjährige außerdem: Sie fährt gerne Skateboard.