Estadio Metropolitano Endspielort: UEFA vergibt Champions-League-Finale 2027 an Madrid

Mailand muss sein Gastgeberrecht für das Finale der Champions League wieder abgeben. Jetzt entscheidet die UEFA, wer als Ersatzort das Endspiel 2027 ausrichten darf.
Das Finale der Champions League findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee der UEFA ernannte das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort. Das teilte der Fußball-Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums um den deutschen Vertreter Hans-Joachim Watzke in Tirana mit. Das Finale der europäischen Meisterklasse bei den Frauen 2027 wurde nach Warschau ins National-Stadion vergeben.