Estadio Metropolitano Endspielort: UEFA vergibt Champions-League-Finale 2027 an Madrid

Mailand muss sein Gastgeberrecht für das Finale der Champions League wieder abgeben. Jetzt entscheidet die UEFA, wer als Ersatzort das Endspiel 2027 ausrichten darf.

Das Finale der Champions League findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee der UEFA ernannte das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort. Das teilte der Fußball-Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums um den deutschen Vertreter Hans-Joachim Watzke in Tirana mit. Das Finale der europäischen Meisterklasse bei den Frauen 2027 wurde nach Warschau ins National-Stadion vergeben.

Baku hat das Nachsehen Madrid setzte sich mit der Arena von Atlético gegen Mitbewerber Baku durch. Die Hauptstadt Aserbaidschans muss damit weiter auf die erstmalige Ausrichtung des Endspiels in der Königsklasse warten. Die Menschenrechtslage in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik gilt als problematisch.

2019 hatte in Baku das Finale der Europa League ausgerichtet. Der FC Chelsea gewann gegen den FC Arsenal in einem Londoner-Stadtduell mit 4:1. Bei der EM 2021 fanden in Baku vier Spiele statt. Regelmäßig gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan.

Die nachträgliche Vergabe war notwendig geworden, da Mailand wegen organisatorischer Probleme rund um das Giuseppe-Meazza-Stadion die Gastgeberrolle wieder aberkannt worden war. Im kommenden Jahr findet das Endspiel am 30. Mai in der Puskas-Arena in Budapest statt.

Das Estadio Metropolitano war 2019 bereits einmal Endspielort. Damals holte Jürgen Klopp durch ein 2:0 mit dem FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur den begehrten Henkelpott.