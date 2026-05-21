Essstörungen: „Holt euch Hilfe!“ - Neue Therapie könnte Leid von Magersüchtigen mindern

Statt in einer Klinik können junge Magersüchtige künftig von zu Hause aus therapiert werden. Betroffene in Stuttgart können diesen Behandlungsweg nun ausprobieren.
Die Krankheit kam bei Alex (Name von der Redaktion geändert) schleichend. Sie habe einfach weniger gegessen, berichtet sie später ihrer Ärztin. Die heute 15-Jährige war immer eine sehr gute Schülerin und neigt zum Perfektionismus. Abzunehmen und viel Sport zu machen fühlte sich anfangs gut an. Mit der Zeit merkte sie, dass Hungern ihrem Körper schadete. Sie versuchte, ihren Zwang vor ihren Eltern zu verstecken - bis es zu offensichtlich wurde, dass Alex an Magersucht leidet.