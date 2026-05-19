Esslinger Wohnprojekt: Salucci-Höfe werden zum Sorgenkind

Mit vielen Vorschusslorbeeren war das neue Wohnquartier im Esslinger Stadtteil Weil gestartet – inzwischen macht sich bei vielen Bewohnern Ernüchterung breit.
Ein „neues Wahrzeichen in Esslingen“ wurde gepriesen, als die Salucci-Höfe im Stadtteil Weil 2021 eröffnet wurden. „Perfekt, um ein Leben in Balance und Ausgeglichenheit zu führen.“ Doch von Balance und Ausgeglichenheit mögen viele der rund 500 Menschen, die dort wohnen, schon lange nicht mehr reden. Viele klagen über Müll, Beschädigungen und extremen Lärm bis in die Nacht. Immer wieder müsse die Polizei gerufen werden. Technische Probleme, um die sich keiner kümmert, tun ein Übriges. „Ich habe in meinen 38 Jahren noch nie so einen Zustand erlebt in diesem Land“, klagt Bisan Temeiza, die sich mit ihrem Ehemann Üstünel ein Reihenhäuschen in den Salucci-Höfen gekauft hatte und ihren Traum von den eigenen vier Wänden nun wie einen Albtraum empfindet. Bei einem Lokaltermin der CDU-Ratsfraktion machten sie und weitere Anwohner ihrem Ärger nun Luft. Sie drängten auf Abhilfe – und hatten dafür auch einen Vorschlag.