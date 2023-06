1 Noch wird rund um das neue Wohn- und Geschäftszentrum Qbus in der Berliner Straße kräftig gebaut, doch hinter der Fassade nimmt das Projekt zusehends Gestalt an. Nach und nach werden die neuen Mieter in den Gebäudekomplex einziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Wohn- und Geschäftszentrum Qbus auf dem Gelände des einstigen Zentralen Omnibusbahnhofs an der Berliner Straße in Esslingen geht seiner Vollendung entgegen. Weite Teile der Flächen sind bereits vergeben, ein Supermarkt hat schon geöffnet.









Jahrelang lag das Gelände des einstigen Esslinger Busbahnhofs an der Berliner Straße brach – nun nimmt der städtebauliche Wandel immer deutlicher Gestalt an: Noch signalisieren Bauzäune, dass die Arbeiten am neuen Wohn- und Geschäftszentrum Qbus und seinem Umfeld in vollem Gange sind. Doch mit jedem Tag rückt die Vollendung des Projekts näher. Unter einem Dach werden dort Einzelhandel, Gastronomie, Büros, Dienstleistung, Wohnungen, Apartments und eine Mobilitätsstation Platz finden. Mit einem großen Rewe-Supermarkt wurde jüngst das erste Ladengeschäft im Qbus eröffnet, und die Liste der künftigen Mieter wird immer länger.