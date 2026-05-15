Esslinger Weinwandertag: Sechs Stationen locken zum Wandern in die Esslinger Weinberge

1 Am Sonntag dürfte es in den Esslinger Weinbergen wieder ziemlich voll werden. Foto: Roberto Bulgrin

In den Weinbergen von Esslingen wird an diesem Sonntag wieder ein reges Treiben herrschen: Wandern und Genießen – der nächste Esslinger Weinwandertag steht an.











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Es ist wieder so weit: An diesem Sonntag, 17. Mai, könnte es in den Steillagen von Esslingen mancherorts ziemlich eng werden. Der nächste Weinwandertag steht an, wobei sich die Südhänge oberhalb des Neckars von 11 Uhr an nach und nach mit Menschen füllen dürften. Diese, darauf weisen die Veranstalter hin, sollten festes Schuhwerk tragen. Die Wege sind zwar weitgehend eben und geteert, aber stellenweise doch recht steil.