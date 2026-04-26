Esslinger Theodor-Haecker-Ehrung: Flammender Appell der Suppkultur für die Bedeutung der Kultur

Das interkulturelle Theaterprojekt vereint Menschen jeder Herkunft. Die Initiatorinnen erhalten dafür die Theodor-Haecker-Ehrung und hoffen auf mehr Unterstützung.
Es ist nicht leicht, in einer neuen Umgebung anzukommen und sich im Ungewohnten zurechtzufinden. Weil Kunst und Kultur verbinden, haben die Schauspielerinnen und vielfach engagierten Kulturaktivistinnen Marion Jeiter und Sabine Dotzer im September 2023 das Projekt Suppkultur gestartet: Einmal die Woche treffen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, um Szenen, Bewegungs- und Ausdrucksformen zu entwickeln, in denen persönliche Erfahrungen, Begegnungen und neue Perspektiven zum Ausdruck kommen. Anschließend wird gemeinsam Suppe gegessen. Für viele ist die Suppkultur ein Stück Heimat geworden. Und weil dieses Projekt so wertvoll und so einzigartig ist, wurden Sabine Dotzer und Marion Jeiter nun mit der Theodor-Haecker-Ehrung der Stadt Esslingen gewürdigt.