Esslinger Theodor-Haecker-Ehrung: Flammender Appell der Suppkultur für die Bedeutung der Kultur

Es ist nicht leicht, in einer neuen Umgebung anzukommen und sich im Ungewohnten zurechtzufinden. Weil Kunst und Kultur verbinden, haben die Schauspielerinnen und vielfach engagierten Kulturaktivistinnen Marion Jeiter und Sabine Dotzer im September 2023 das Projekt Suppkultur gestartet: Einmal die Woche treffen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, um Szenen, Bewegungs- und Ausdrucksformen zu entwickeln, in denen persönliche Erfahrungen, Begegnungen und neue Perspektiven zum Ausdruck kommen. Anschließend wird gemeinsam Suppe gegessen. Für viele ist die Suppkultur ein Stück Heimat geworden. Und weil dieses Projekt so wertvoll und so einzigartig ist, wurden Sabine Dotzer und Marion Jeiter nun mit der Theodor-Haecker-Ehrung der Stadt Esslingen gewürdigt.

Mit dieser Auszeichnung, die mit 1500 Euro dotiert ist, erweist die Stadt Esslingen Menschen und Gruppen die Ehre, die sich gegen Radikalismus und Gewalt, für Frieden, Demokratie und eine gelingende Gesellschaft engagieren. Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar weiß das Engagement der Suppkultur zu schätzen. In einer Stadt wie Esslingen, in der Vielfalt selbstverständlich sei, seien solche Initiativen wichtiger denn je: „Gerade in einer Zeit, in der demokratische Grundwerte in Frage gestellt werden, in der der Ton rauer wird, kommt es auf Projekte an, die verbinden statt spalten.“ Deshalb sei er dankbar, dass Menschen Haltung zeigen – wie Marion Jeiter und Sabine Dotzer. „Mit der Suppkultur leisten die beiden einen wichtigen Beitrag zu Integration, gesellschaftlichem Zusammenhalt und gelebter Teilhabe“, befand Bayraktar, der versicherte: „Für mich sind Kulturprojekte, die insbesondere die Teilhabe an unserer Stadt und Gesellschaft fördern, deshalb von herausragender Bedeutung. Sie sind ein entscheidender Baustein für eine widerstandsfähige Gesellschaft, die sich gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung stellt. Die Arbeit von Sabine Dotzer und Marion Jeiter ist von unschätzbarem Wert für unsere Stadt.“

Suppkultur bringt Menschen zusammen

Marion Jeiter (links) und Sabine Dotzer haben etwas Außergewöhnliches auf den Weg gebracht. Foto: Roberto Bulgrin

Die solchermaßen Geehrten hörten die anerkennenden Worte gern. Positive Rückmeldungen nicht nur aus dem Rathaus, sondern vor allem von den Menschen, die gern zur Suppkultur kommen, seien eine wichtige Motivation, um weiterzumachen. Möglich sei dieses Projekt allerdings nur, weil sich über die beiden Initiatorinnen hinaus viele Menschen für die Suppkultur engagierten – nicht zuletzt aus der Kulturszene. Allerdings verhehlten sie nicht, dass die ideelle Wertschätzung ihrer Arbeit unter dem Eindruck der jüngsten kommunalen Spardebatten entschieden ausgeprägter ist als die finanzielle Unterstützung.

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In einem flammenden Appell an die kommunalpolitisch Verantwortlichen und an die gesamte Stadtgesellschaft warben Jeiter und Dotzer um Unterstützung, weil sonst keineswegs gesichert sei, dass die Arbeit der Suppkultur weitergehen kann. Das Projekt könne „zu einem Beispiel dafür werden, wie wir den grauen Zeiten mit Empathie und Wertschätzung entgegentreten können“. Das gelte für die Kultur insgesamt, weil sie Räume schaffe, wo sich Menschen begegnen können, betonte Sabine Dotzer. Für sie ist denn auch klar: „Kultur ist kein Beiwerk einer funktionierenden Gesellschaft. Sie ist ihr Herz.“