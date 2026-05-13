Esslinger Straßenkunstfestival: Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel

Sie kommen aus Mexiko, Italien, Malaysia, Brasilien, den Niederlanden und aus Deutschland, und sie wollen die Esslinger Innenstadt für einige Stunden in eine kunterbunte Freiluft-Manege verwandeln. Artisten, Zauberkünstler, Theaterensembles, Musiker, Wortakrobaten und Clowns geben sich am Samstag, 16. Mai, beim Straßenkunstfestival (Straku) ein Stelldichein. An verschiedenen Orten geht es dann von 12 bis 18.30 Uhr rund – eine Attraktion soll die nächste jagen.

Straku ist zum Markenzeichen geworden, das alle Jahre wieder die Altstadt von ihrer reizvollsten Seite zeigt. Dabei hätte nicht viel gefehlt, und das Festival hätte nach zehn erfolgreichen Jahren diesmal die Segel streichen müssen. Erst in letzter Minute ist es Philipp Falser und seinem Team gelungen, das vergleichsweise bescheiden bemessene 15 000-Euro-Budget zu sichern. Denn obwohl das Straku allenthalben als wichtiger Faktor anerkannt ist, um die Innenstadt zu beleben, hält sich die finanzielle Unterstützung in immer engeren Grenzen. Doch dafür sorgen der Festivalleiter Philipp Falser und sein Team mit umso größerem Enthusiasmus dafür, dass Esslingen auch in diesem Jahr ein Straßenkunstfestival erlebt.

Wer am Samstag durch Esslingen flaniert, kann am Postmichelbrunnen, in der Küferstraße, am Schelztor, in der Bahnhofstraße und bei der VHS am Eck in der Strohstraße Straßenkunst in allen Facetten erleben. Philipp Falser, der inzwischen auch anderswo erfolgreich Straßenkunstfestivals organisiert, ist in der Szene bestens vernetzt, und unter Künstlern hat es sich herumgesprochen, dass das Esslinger Straku ein gutes Pflaster ist.

Appetithäppchen am Postmichelbrunnen

Entsprechend groß ist das Interesse – jedes Jahr bewerben sich hunderte Straßenkünstler um einen Platz im eng getakteten Programm. Damit das Publikum ob der Vielzahl der Darbietungen nicht den Überblick verliert, servieren sämtliche Künstlerinnen und Künstler gleich zum Auftakt um 12 Uhr am Postmichelbrunnen kleine Appetithäppchen ihrer Kunst. Anschließend geht es dann an den verschiedenen Spielorten weiter.

Raphael Berthold, Philipp Falser, Sophia Baur (von links) und ihr Team organisieren das Festival. Foto: Roberto Bulgrin

Manche der Gäste sind dem Esslinger Publikum seit Jahren wohl vertraut – etwa die Luftakrobaten des Duos Vollegro, der Kinder- und Jugendzirkus Calibastra oder das Trio PHI mit seinem Mix aus Soul, Funk und Rockmusik. Clowns wie Andy Spigola und Nopalito treiben ihre Späße, das Duo Paulenzki zeigt halsbrecherische Akrobatik, Alvin Young und Klikusch zeigen Jonglage, das Duo Flowza sowie die Solokünstler Suzie Fleur und Joris Rose sorgen für den guten Ton. Und in der Straku-Hörbar bei der VHS am Eck wollen Sprechkünstler Bilder in den Köpfen des Publikums kreieren.