Esslinger Spar-Debatte: Der Rotstift kreist auch bei Bauen und Mobilität

Die Stadt Esslingen muss ihren Haushalt nach Einsparungsoptionen durchforsten. Gemeinderat und Verwaltung nehmen sich dabei gegenseitig in die Pflicht.
Mit einem Paket aus 103 Maßnahmen will die Esslinger Stadtverwaltung ihren strapazierten Haushalt in den nächsten Jahren um viele Millionen Euro entlasten. Kaum ein Bereich bleibt von Kürzungen verschont. In den Fachausschüssen des Gemeinderats forsten die Ratsmitglieder derzeit die Kürzungsvorschläge aus dem Rathaus durch, denn das letzte Wort hat der Gemeinderat. Noch ist nichts endgültig beschlossen, noch ist vieles in Bewegung. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf schmerzliche Einschnitte einstellen müssen. Das wurde nun auch im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) deutlich. Dort ging es nicht nur um einzelne Kürzungsvorschläge, sondern auch um grundsätzliche Aspekte der Haushaltskonsolidierung – und um die Frage, welche Rolle Gemeinderat und Verwaltung dabei spielen.