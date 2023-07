1 Abstand halten. So lautet das Gebot beim Weihnachts-und Mittelaltermarkt – falls er überhaupt stattfindet. Foto: Horst Rudel

Noch gibt es Hoffnung für den Esslinger Mittelalter-und Weihnachtsmarkt. Voraussetzung allerdings ist, dass das Land die Corona-Beschränkungen lockert. Für den Fall der Fälle haben die Organisatoren drei Varianten in der Schublade.









Esslingen - Es vergeht kaum ein Tag, an dem in Deutschland kein Weihnachtsmarkt abgesagt wird. In den Reihen der Esslingen Markt- und Event GmbH, bei der die organisatorischen Fäden für den traditionellen Mittelalter-und Weihnachtsmarkt zusammenlaufen, will man dem Mittelalter-und Weihnachtsmarkt 2020 noch nicht das Lebenslicht ausblasen. „Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und versuchen, was möglich ist“, sagt der Geschäftsführer der Gesellschaft, Michael Metzler.