„Daliegen wie tot" – das ist oft das Einzige, was Faraz Fallahi hilft. Er hat das chronische Fatigue-Syndrom. Foto: oh

Vom Bett aus kämpft Faraz Fallahi gegen seine mysteriöse Krankheit. Der Esslinger leidet an ME/CFS, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. Auslöser war bei ihm vermutlich eine Grippe. „Daliegen wie tot“ – das ist oft das Einzige, was hilft.









Esslingen - Faraz Fallahi liegt in einem Zimmer, das immer abgedunkelt ist. Licht und Lärm bedeuten zu viel Stress für sein Gehirn. Seit zwei Jahren hat er seine Wohnung in der Pliensauvorstadt nicht verlassen. Aufstehen kann der 39-Jährige nicht mehr, selbst das Aufrichten im Bett wäre zu anstrengend. Seit März 2018 ist der Informatiker an Myalgischer Encephalomyelitis (ME/CFS) erkrankt, die auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt wird.