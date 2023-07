Diese Veränderungen stehen im Jugendstilbad an

Sanierung des Merkel’schen Bads in Esslingen

6 Zeitgemäße Badefreuden in historischem Ambiente bietet die Jugendstilhalle des Merkelbads. Foto: Roberto Bulgrin

Das Merkel’sche Schwimmbad in Esslingen zählt zu den letzten noch betriebenen Jugendstilbädern in Deutschland. Für 12,5 Millionen Euro wollen die Stadt und die Stadtwerke das Bad nun weiter sanieren.









Die Region bietet viele Möglichkeiten, Badefreuden zu genießen. Für eine der ungewöhnlichsten und schönsten steht das Merkel’sche Schwimmbad in Esslingen, das zu den letzten noch genutzten Jugendstilbädern in Deutschland gehört. Gebaut Anfang des 20. Jahrhunderts, atmet das historische Gebäude an der Mühlstraße den Geist einer vergangenen Ära. Doch die Zeit ist dort nicht stehen geblieben.