Die Stiftung Esslinger Kulturpreis zeichnet die Kabarettisten Erich Koslowski und Herbert Häfele für ihr Lebenswerk aus und wirbt für die hohe Bedeutung der Kultur.

Sie gehören zu den Aushängeschildern der Esslinger Kulturszene – der frühere Theaterintendant Friedrich Schirmer nennt die Galgenstricke in einem Atemzug mit den Berliner „Stachelschweinen“, dem Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ und der Münchner „Lach- und Schießgesellschaft“. Herbert Häfele und Erich Koslowski zählen seit einer kleinen Ewigkeit zum Besten, was das deutschsprachige Autorenkabarett zu bieten hat. Für ihr Lebenswerk wurden die Galgenstricke nun mit dem Esslinger Kulturpreis ausgezeichnet. Diese Würdigung soll auch ein Zeichen setzen in Zeiten, in denen Kulturförderung für viele keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Die Stiftung Esslinger Kulturpreis versteht sich als Anwältin der kulturellen Szene in Esslingen. „In einer zunehmend diversen und polarisierenden Gesellschaft fördern kulturelle Angebote und kulturelle Bildung die Diskussionskultur und damit die Demokratie“, betonte der Stiftungsvorsitzende Jürgen Zieger, der in seiner Zeit als Esslinger OB die örtliche Kultur und deren Förderung zur Chefsache gemacht hatte. Für ihn ist klar: „Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen gilt es, dafür zu sensibilisieren, dass Natursteinpflasterplätze kalter Stein bleiben, auch mit sprudelnden Fontänen.“ Entscheidend seien die vielen Kreativen, die eine facettenreiche Kulturszene prägen. Angesichts der aktuellen Spardebatten appellierte Zieger, „der Bedeutung kulturellen Wirkens für das Zusammenleben und Funktionieren unserer Stadtgesellschaft gerade in einer von Disruption und Veränderung geprägten Zeit Rechnung zu tragen“.

Anerkennung vom Intendanten

Dass die Stiftung Häfele und Koslowski auszeichnet, ist für Zieger hochverdient: „Sie stehen mit ihrer langjährigen Bühnenpräsenz prototypisch für ein Wirken, das nur in liberalen Demokratien fruchten kann. Ein seit Jahrzehnten autorenbespielter Kabarettkeller gehört zu den Besonderheiten unserer Stadt.“ Zu den Wegbegleitern der Preisträger zählt Friedrich Schirmer, der die Laudatio übernahm. Er erinnerte an die Anfänge jener Studententheatertruppe, aus der die Galgenstricke hervorgingen. „Es ist selten, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei einer Preisverleihung gleichermaßen gewürdigt werden“, betonte Schirmer. Es gebe vielfältigen Anlass, die beiden auszuzeichnen. Schirmer hatte den Galgenstricken wiederholt als kluger Ratgeber zur Seite gestanden, und er hatte sie 2016 eingeladen, ihr komödiantisches Talent im schwäbischen „Hamlet“ auf der WLB-Freilichtbühne zu zeigen.

Autor der damaligen Bearbeitung von Shakespeares Klassiker war Jörg Ehni, der in den 70er-Jahren als Professor an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen die Studententheatertruppe, aus der später die Galgenstricke hervorgingen, mitgeprägt hatte. Zur Kulturpreisverleihung im nahezu ausgebuchten Kulturzentrum Dieselstraße hatte Ehni eine literarische Hommage auf die Preisträger mitgebracht, in der er den beiden humorvoll und im Geiste eines Christian Morgenstern die Ehre erwies.

Wer fast 50 Jahre lang Kabarett macht, hat allerhand zu erzählen: Die Anfänge an der Pädagogischen Hochschule. Der Beginn einer Professionalisierung mit vielen Gastspielen weit über Esslingen hinaus. Das Stuttgarter Angebot, dort im Theater im Westen sesshaft zu werden und die spontane Intervention des inzwischen verstorbenen Kulturpolitikers Klaus Hummel, der Häfele, Koslowski und ihrem damaligen Kompagnon Dieter Trieß den Weg zu einer eigenen Spielstätte in der Esslinger Webergasse 9 ebnete. Und schließlich der Abschied von Dieter Trieß, der irgendwann eigene kabarettistische Wege ging. All das und vieles mehr ließen Häfele und Koslowski im munteren Dialog lebendig werden – sehr zur Freude der vielen Gäste, bei denen die Plaudereien beste Erinnerungen weckten.

Esslinger Markenzeichen

Viele erinnern sich noch an die Anfänge der Galgenstricke in der Kulturkneipe Vier Peh. Foto: privat

Man könnte stundenlang über Kabarett reden. Noch reizvoller ist es jedoch, Kabarett live zu erleben. Und da ließen sich die Galgenstricke nicht lumpen. In einer köstlichen Bühnenshow zeigten die beiden, dass sie in all den Jahren nichts von ihrem satirischen Witz, ihrer aufrechten Haltung und ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz verloren haben. Und dafür wollen die Galgenstricke noch lange in Esslingen stehen, auch wenn sich Herbert Häfele zum Jahresende aus dem gemeinsamen Kabarettkeller in der Webergasse 9 verabschiedet hat. Doch Erich Koslowski ist hochmotiviert, noch lange auf der hauseigenen Bühne zu stehen. Ein neues Soloprogramm soll im Herbst Premiere feiern, neue Mitstreiter sind bereits am Start. Und wenn auch noch die Stadt mitzieht und an ihrer Unterstützung für dieses Esslinger Markenzeichen festhält, haben die Galgenstricke nicht nur eine bemerkenswerte Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch eine vielversprechende Zukunft. Friedrich Schirmer brach angesichts der aktuellen Spardebatten eine Lanze für das Kabarett der Galgenstricke: „Es liegt an uns allen, dass es so gut weitergehen kann wie bisher.“

Der Preis und die Preisträger

Galgenstricke

30 Studentinnen und Studenten und drei Dozenten der damaligen Pädagogischen Hochschule Esslingen haben 1976 begonnen, Kabarett zu machen. Unvergessen ist ihr Auftritt beim Stadtjubiläum 1977, als sie das Theaterstück „Der Ritter von Zwieblingen“ präsentierten. Was damals als Studentenprojekt begonnen hat, wurde für Erich Koslowski, Herbert Häfele und Dieter Trieß zum Beginn einer kabarettistischen Karriere. Erst spielten sie als „Galgenstricke“ im Vier Peh, 1985 gründeten sie in der Webergasse eine Kabarettbühne, die Koslowski und Häfele nach Trieß’ Abschied bis Ende 2025 zusammen betrieben. Seit Herbert Häfeles Abschied führt Koslowski den Galgenstricke-Keller alleine weiter.

Stiftung

Die Stiftung Esslinger Kulturpreis wurde 1987 von der Journalistin und langjährigen Leiterin der örtlichen Volkshochschule, Renate Unkrodt, auf den Weg gebracht. Der Kulturpreis soll Protagonisten aller Sparten der Esslinger Kultur für Engagement, Erfindungsreichtum und Vorbildfunktion würdigen. Damit soll auch die Bedeutung der Kultur für eine Stadt unterstrichen werden. Vorsitzender der Stiftung ist heute der frühere OB Jürgen Zieger.