Esslinger Intendant Friedrich Schirmer: Ein großer Theatermann geht in den Ruhestand

1 Als Intendant sagt Friedrich Schirmer Adieu, im Parkett wird man ihn auch künftig sehen. Foto: Roberto Bulg/in

Er hat die denkwürdigste Intendantenkarriere des deutschen Theaters hinter sich: von Esslingen über Freiburg und Stuttgart auf den stürmischen Gipfel des Hamburger Schauspielhauses und zurück. Jetzt geht Friedrich Schirmer in den Ruhestand.











Seit 54 Jahren ist er an Bord, jetzt sagt Friedrich Schirmer den Theaterschiffen aller Bühnenweltmeere Adieu. Vier Jahrzehnte lang stand er auf den Kommandobrücken: in Freiburg, am Stuttgarter Staatsschauspiel, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und zweimal an der Esslinger Landesbühne (WLB). Als großer Ermöglicher und Entdecker von Regisseuren wie Martin Kusej, Stephan Kimmig oder Christof Loy hat er die Szene seit den 80er Jahren geprägt. Jetzt geht der 72-jährige WLB-Intendant in den Ruhestand.