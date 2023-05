10 Bunte Blumen und üppiges Grün haben die Esslinger Altstadt bei den Gartentagen am Wochenende erblühen lassen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Frühling mit seinen weithin bekannten Gartentagen hat am Wochenende tausende Menschen in die City gelockt und für Leben in den Altstadtgassen gesorgt. Beim traditionellen Entenrennen waren so viele Gummi-Tiere am Start wie nie.









Schon am Morgen herrscht reges Treiben in Esslingens engen Altstadtgassen. Kaum haben die Marktbeschicker ihre Stände am Sonntag geöffnet, füllen sich die Straßen mit Familien, jungen Paaren und Besuchern älteren Semesters. Zu tausenden haben sie am Wochenende den Weg zum Esslinger Frühling gefunden, der die Stadt nach einem langen Winter zum Erblühen gebracht hat.