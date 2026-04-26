Eine wahre Entenparade war am Sonntagmittag auf dem Esslinger Wehrneckarkanal zu bestaunen: Rund 8000 kleine gelbe Plastikenten wurden zunächst schwungvoll von einem Lastwagen in den Kanal gekippt und schwammen dann von der Maille bis zum Schelztor um die Wette. Dabei wurden sie von tausenden Schaulustigen angefeuert, die gespannt beobachteten, welches Tierchen wohl das Rennen machen würde.

Mit der 17. Auflage des Esslinger Entenrennens wollten die Organisatoren vom Round Table 161 Esslingen auch in diesem Jahr wieder Geld für einen guten Zweck sammeln. Im Vorfeld wurden die nummerierten Enten für einen Lospreis von fünf Euro pro Stück verkauft. Wer ein Tierchen ins Rennen geschickt hatte, hatte die Chance auf einen der rund 200 Preise – darunter auch zwei E-Bikes. Schon am Samstag vor dem Event waren alle Lose verkauft.

Im vergangenen Jahr war durch das Esslinger Entenrennen eine Rekordsumme von 65 000 Euro an Spendengeldern zusammen gekommen. In diesem Jahr hatten die Organisatoren jedoch schon im Vorfeld mehr Zurückhaltung bei Sponsoren und Gönnern verspürt und daher mit etwas weniger Einnahmen gerechnet. Zugute kommen sollen die Spenden dieses Jahr dem Kinderhaus Agapedia, der Beratungsstelle Wildwasser, dem Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm und der Round-Table-Stiftung.

Entenrennen findet im Rahmen des Esslinger Frühlings statt

Das Entenrennen fand im Rahmen des Esslinger Frühlings statt, der unter anderem mit den Gartentagen, einem Büchermarkt, einer Mobilitätsschau, einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Spieleparadies für Kinder lockte. Laut der City Managerin Carina Killer kamen rund 50 000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt, um das Event zu genießen.