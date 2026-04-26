Rund 8000 Plastikenten sind beim Esslinger Entenrennen um die Wette geschwommen. Mit der Aktion wurde Geld für Hilfsorganisationen gesammelt.
Eine wahre Entenparade war am Sonntagmittag auf dem Esslinger Wehrneckarkanal zu bestaunen: Rund 8000 kleine gelbe Plastikenten wurden zunächst schwungvoll von einem Lastwagen in den Kanal gekippt und schwammen dann von der Maille bis zum Schelztor um die Wette. Dabei wurden sie von tausenden Schaulustigen angefeuert, die gespannt beobachteten, welches Tierchen wohl das Rennen machen würde.