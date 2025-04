7 9000 Enten wurden zum Rennen im Wehrneckarkanal losgeschickt. Foto: Andreas Rosar

Das Esslinger Entenrennen hat auch an diesem Sonntag wieder Massen an den Wehrneckarkanal gezogen. Knapp 9000 Gummitiere schwammen vom Maillepark bis zur Agnesbrücke. Der Verein Round Table organisierte die Veranstaltung im Rahmen des Esslinger Frühlings für den guten Zweck.











Link kopiert



Rund um den Wehrneckarkanal in Esslingen war am Sonntagmittag kaum Durchkommen. Massen an Zuschauern standen an den Geländern entlang des Kanals und am Ziel an der Agnesbrücke, um das Entenrennen zu verfolgen.