Der Esslinger Ehrenbürger Wolfgang Drexler feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Er hat die Stadt mit seiner aufrechten Haltung über Jahrzehnte hinweg geprägt.
Es gibt nicht viele Menschen, die Esslingen so nachhaltig geprägt haben wie Wolfgang Drexler. Er war Stadt- und Kreisrat, Landtagsabgeordneter und in vielen Ehrenämtern aktiv. Vor allem aber gehört er zu jenen Politikern, die über Bürgernähe nicht nur schwadronieren, sondern sie tatsächlich leben. Das hat ihm Lob, Respekt und Anerkennung eingebracht – und die Esslinger Ehrenbürgerwürde. Seit einem Schlaganfall kann er Politik nicht länger in der vordersten Reihe machen. Doch sein Rat und seine Erfahrung sind bis heute gefragt – zumindest bei denen, die Politik mit Bodenhaftung machen und nicht nur davon reden. Am Sonntag feiert Drexler seinen 80. Geburtstag. Viele werden ihm bei einem städtischen Empfang die Ehre erweisen und sich dankbar an all das erinnern, was der überzeugte Sozialdemokrat für seine Heimatstadt und ihre Menschen geleistet hat.