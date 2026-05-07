Esslinger Dauer-Verkehrsproblem: „Kann so nicht weitergehen“ – Wann tut sich was in der Mutzenreisstraße?

Anwohner der Esslinger Mutzenreisstraße klagen seit Jahren über die hohe Verkehrsbelastung. Von der Stadt wollen sie sich nicht länger vertrösten lassen.
Anwohner der Mutzenreisstraße im Esslinger Stadtteil Zollberg sind mit ihrer Geduld am Ende: Seit Jahren leiden sie unter hohem Verkehrsaufkommen, immer wieder fordern sie Abhilfe. Von Zeit zu Zeit weckt die Stadtverwaltung Hoffnung auf Abhilfe, Konzepte werden vorgestellt und diskutiert – geändert hat sich nichts Wesentliches. „So kann das nicht weitergehen“, findet Anwohnerin Margitta Zöllner.