Esslinger Café schließt: „Fräulein Margot“ geht in den Ruhestand

Unter der Überschrift „Zwei Schwestern – ein Traum“ hatte unsere Zeitung im April 2020 von der Eröffnung des Esslinger Cafés berichtet. Nun ist der Traum ausgeträumt.
Ihre Oma war Namensgeberin: „Fräulein Margot“ haben sie ihr Café in liebevollem Gedenken an ihre Großmutter genannt. Denn die 1928 Geborene und inzwischen Verstorbene hatte gerne Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Stilvolle Gastfreundschaft in gemütlicher Atmosphäre mit leckeren Appetithappen war auch die Geschäftsphilosophie von Miriam und Svenja Bay: Doch Ende Januar wird der letzte Kuchen über den Tresen gehen. Das Café am Unteren Metzgerbach 14 in der Esslinger Innenstadt schließt.